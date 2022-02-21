Не подарок: раскрыты способы интернет-мошенничества перед праздниками

Интернет-мошенники увеличат свою активность в преддверии праздников 23 февраля и 8 марта. Об этом предупредил эксперт по веб-безопасности Петр Куценко.

Он напомнил, что многие интернет-магазины и бренды перед праздниками напоминают покупателям о себе с помощью рассылок с выгодными предложениями и промокодами.

«Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», - отметил Куценко в беседе с РИА Новости.

По его словам, «подарок» поступает в виде pdf-файла с сертификатом. Когда жертва открывает файл, происходит заражение устройства. Подобная активность мошенников, пояснил Куценко, уже наблюдалась ко Дню Святого Валентина - пользователям приходили открытки с вредоносным ПО.

Чтобы обезопасить себя от вирусов, эксперт посоветовал внимательно следить за тем, от кого приходят сообщения. Так, если пользователь не подписан на рассылку, вряд ли ему придет письмо от бренда. Кроме того, лучше не открывать письмо, если вызывает подозрения домен электронного адреса - проверить его подлинность можно на официальном сайте компании, отыскав его через поисковую систему, заключил Куценко.

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