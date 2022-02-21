Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Не подарок: раскрыты способы интернет-мошенничества перед праздниками

Анна Касаткина
06:30 21.02.2022
Злоумышленники имитируют поздравительные письма от интернет-магазинов и брендов, рассказал эксперт.
Не подарок: раскрыты способы интернет-мошенничества перед праздниками
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Интернет-мошенники увеличат свою активность в преддверии праздников 23 февраля и 8 марта. Об этом предупредил эксперт по веб-безопасности Петр Куценко.

Он напомнил, что многие интернет-магазины и бренды перед праздниками напоминают покупателям о себе с помощью рассылок с выгодными предложениями и промокодами.

«Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции», - отметил Куценко в беседе с РИА Новости.

По его словам, «подарок» поступает в виде pdf-файла с сертификатом. Когда жертва открывает файл, происходит заражение устройства. Подобная активность мошенников, пояснил Куценко, уже наблюдалась ко Дню Святого Валентина - пользователям приходили открытки с вредоносным ПО.

Чтобы обезопасить себя от вирусов, эксперт посоветовал внимательно следить за тем, от кого приходят сообщения. Так, если пользователь не подписан на рассылку, вряд ли ему придет письмо от бренда. Кроме того, лучше не открывать письмо, если вызывает подозрения домен электронного адреса - проверить его подлинность можно на официальном сайте компании, отыскав его через поисковую систему, заключил Куценко.

Ранее в Банке России рассказали о способе мошенничества со «специальным счетом» ЦБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:30 В стране и мире
В ЛНР рассказали о жертвах в результате ударов ВСУ
03:00 В стране и мире
Видео
На Сахалин обрушился мощный снегопад: видео
00:20 В стране и мире
Вступил в силу приказ Минздрава о ковид-сертификатах после положительного теста на антитела
23:36 В стране и мире
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об «угрозе терактов» в РФ
21:03 В стране и мире
В Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР
Популярное
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» сняли с коптера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.