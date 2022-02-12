Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян предупредили о способе мошенничества со «специальным счетом ЦБ»

Анна Назайкина
07:09 12.02.2022
Злоумышленники зачастую представляются правоохранителями, а также сотрудниками банков.
Россиян предупредили о способе мошенничества со «специальным счетом ЦБ»
© Фото: cottonbro, Pexels
Читайте нас на:

Телефонные мошенники все чаще используют новую схему обмана россиян – злоумышленники просят совершить перевод денег на «специальный» или «защищенный» счет в Центробанке, однако в действительности его нет. Об этом ТАСС рассказали в Банке России.

«Злоумышленники просят людей перевести деньги на "специальный" или "защищенный" счет в Центробанке, рассчитывая на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы. В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», - пояснили в денежном регуляторе.

Как предупредили в ЦБ, мошенники зачастую представляются правоохранителями, а также сотрудниками банков. Кроме того, злоумышленники могут утверждать, что звонят из государственных органов, обещая новые соцвыплаты и компенсации.

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий», - подчеркнул директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Ранее эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе со «Звездой» назвал простой способ не стать жертвой кибермошенников. По его словам, почти у всех способов кражи денег с банковских карточек есть один фундаментальный принцип.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.