Россиян предупредили о способе мошенничества со «специальным счетом ЦБ»

Телефонные мошенники все чаще используют новую схему обмана россиян – злоумышленники просят совершить перевод денег на «специальный» или «защищенный» счет в Центробанке, однако в действительности его нет. Об этом ТАСС рассказали в Банке России.

«Злоумышленники просят людей перевести деньги на "специальный" или "защищенный" счет в Центробанке, рассчитывая на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы. В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», - пояснили в денежном регуляторе.

Как предупредили в ЦБ, мошенники зачастую представляются правоохранителями, а также сотрудниками банков. Кроме того, злоумышленники могут утверждать, что звонят из государственных органов, обещая новые соцвыплаты и компенсации.

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий», - подчеркнул директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Ранее эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе со «Звездой» назвал простой способ не стать жертвой кибермошенников. По его словам, почти у всех способов кражи денег с банковских карточек есть один фундаментальный принцип.