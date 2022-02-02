Путин призвал улучшать и развивать русский мир

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле выступил с речью, в которой назвал главную миссию русского мира. По мнению главы государства, россиянам следует развивать и укреплять его, делать привлекательным.

«Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является… многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий, русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать, и делаем это благодаря таким людям, как вы», - сказал президент.

В ходе торжественной церемонии Путин вручил звезды Героев Труда шестерым россиянам. Среди них главврач московской больницы N52 Марьяна Лысенко и академик Евгений Велихов.