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Путин вручил шестерым россиянам звезды Героев Труда

Алексей Курильченко
15:00 02.02.2022
Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин вручил звезды Героев Труда шестерым россиянам. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства вручил награды академику Евгению Велихову, гендиректору Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко, главврачу московской больницы N52 Марьяне Лысенко, главе «Газпрома» Алексею Миллеру, эндокринологу Ивану Дедову, замдиректора «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову.

«Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны, дают пример преданности делу, долгу, целеустремленности и умения принимать сложные, порой нестандартные решения», - сказал президент.

В прошлом году пятеро россиян удостоены звания Героя Труда «за особые заслуги перед государством и народом». Указ о награждении также подписал Владимир Путин.

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