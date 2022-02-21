Обрывы проводов и перебои в работе транспорта: на Сахалине бушует аномальная метель

Из-за аномальной метели в Южно-Сахалинске нарушено электроснабжение. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Аварийные отключения электроэнергии. <...> (По) пр. Мира, ул. Карьерная, ул. Крайняя, ул. Мичурина, ул. Промышленная, ул. Украинская, ул. Физкультурная», - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение нарушено из-за обрыва проводов. Коммунальные службы в регионе работают в усиленном режиме, но пока преодолеть последствия стихии не удается.

«В самом Южно-Сахалинске движение по центральным улицам удалось сохранить, общественный транспорт работает. А вот на междугородних направлениях движение автотранспорта пока запрещено. На многих направлениях выставлены посты. Кроме того, закрыта паромная переправа Ванино - Холмск», - сообщил с места событий корреспондент Данил Паршуков.

Территория Сахалина оказалась во власти мощного циклона, который принес с собой обильные осадки. В областном центре не прекращается мощный снегопад. Синоптики прогнозируют усиление ветра. Школы Южно-Сахалинска переведены на дистанционный формат обучения.