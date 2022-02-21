На Сахалин обрушился мощный снегопад: видео

На Сахалин обрушился мощный циклон, который принес в регион сильные снегопады. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на острове сейчас царит по-настоящему зимняя и суровая погода: на дорогах лежат гигантские сугробы, а с неба плотной белой пеленой сыплются обильные осадки.

«В связи с усилением непогоды, а также для обеспечения безопасности при расчистке улично-дорожной сети областного центра от снега, все школы городского округа переводятся на дистанционный формат обучения», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Южно-Сахалинска

Из-за метели в городе также возникли проблемы в работе общественного транспорта.

«Возможно, будем закрывать часть маршрутов. Поэтому призываем работодателей максимально отпустить людей на удаленку», - подчеркивает горадминистрация.

Кроме того, было принято решение ограничить движение для всех видов транспортных средств, кроме высокопроходимой техники, на участке Троицкое - Новотроицкое (дорога Южно-Сахалинск - Анива) протяженностью пять километров, и на участке Огоньки - Невельск (дорога Южно-Сахалинск - Невельск).