СК возбудил дело против матери, детей которой нашли в овраге под Саратовом

Следственный комитет России по Саратовской области возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство против матери, чьих детей нашли в овраге одного из сел. Один из несовершеннолетних погиб.

Согласно информации следствия, мать рассердилась на своих дочь и сына за непослушание. По данным местной администрации, женщина оставила детей на морозе без верхней одежды. Девочка находится в реанимации, мальчика не удалось спасти. После совершения преступления мать пыталась скрыться, однако правоохранители обнаружили ее в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК.

«Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30 - пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью)», - сказано в сообщении на сайте регионального СК.

На данный момент отмечается, что женщину удалось задержать. С ней проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Ранее, в ноябре, СК возбудил дело по факту смерти четырехмесячной девочки в Новой Москве. Согласно версии следствия, в произошедшем усматриваются признаки возможного преступления, а именно - причинения смерти по неосторожности.