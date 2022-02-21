В ЛНР заявили, что ВСУ совершили еще 16 обстрелов республики

Военнослужащие ВСУ в воскресенье, 20 февраля, после 21:00 произвели еще 16 обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом информирует представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Согласно распространенному сообщению, обстрелам подверглись Славяносербск, Сокольники, Желобок, Желтое, Калиновка, Углегорск, Веселая гора. По ним было выпущено 139 мин калибра 120 мм и произведено 10 выстрелов из орудия калибра 122 мм.

Представительство Донецкой народной республики в СЦКК, в свою очередь, заявило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Коммунаровка минами калибра 120 миллиметров.

Всего в течение дня ЛНР и ДНР подверглись десяткам обстрелов.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. В пятницу руководители ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с резко возросшей угрозой боевых действий на территории Донбасса объявили об эвакуации жителей республик в РФ.