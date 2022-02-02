Путин обсудит с президентом Аргентины борьбу с COVID-19 и международные вопросы

Президент России Владимир Путин 3 февраля проведет переговоры со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Планируется, что стороны обсудят такие темы как двустороннее сотрудничество международные вопросы и борьбу с коронавирусом.

«Третьего февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом, который будет находиться в России с визитом. Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса», - сообщает пресс-служба Кремля.

В ноябре прошлого года Путин поговорил с Фернандесом по телефону. Среди обсуждаемых тем - стратегическое партнерство и совместная борьба с коронавирусом.