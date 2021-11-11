В стране и мире Путин провел телефонные переговоры с президентом Аргентины Алексей Курильченко Главы государств обсудили стратегическое партнерство и борьбу с коронавирусом. © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Среди обсуждаемых тем - стратегическое партнерство и совместная борьба с коронавирусом. «Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - сообщает сайт Кремля. Ранее Путин во второй раз за неделю обсудил с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с мигрантами, сложившуюся на границе Белоруссии и Польши. Стороны отметили важность скорейшего урегулирования возникшего кризиса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика