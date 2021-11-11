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Путин провел телефонные переговоры с президентом Аргентины

Алексей Курильченко
18:43 11.11.2021
Главы государств обсудили стратегическое партнерство и борьбу с коронавирусом.
Путин провел телефонные переговоры с президентом Аргентины
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Среди обсуждаемых тем - стратегическое партнерство и совместная борьба с коронавирусом.

«Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - сообщает сайт Кремля.

Ранее Путин во второй раз за неделю обсудил с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с мигрантами, сложившуюся на границе Белоруссии и Польши. Стороны отметили важность скорейшего урегулирования возникшего кризиса.

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