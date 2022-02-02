В посольстве РФ в Гвинее-Бисау заявили, что президент страны был отбит военными у мятежников
Военнослужащие Гвинеи-Бисау во время беспорядков в столице смогли отбить президента Умару Сисоку Эмбало и премьер-министра Нуно Гомеш Набиама у повстанцев. Такую информацию рассказали в посольстве РФ в африканской стране.
Как указали в российском диппредставительстве, вооруженные мятежники взяли главу государства и главу правительства в заложники. Освободить первых лиц удалось лишь после длительной ожесточенной перестрелки.
«Верные правительству воинские формирования смогли их отбить», - цитирует дипломатов РИА Новости.
К настоящему моменту президента с премьером под усиленной охраной сопроводили в президентский дворец. Умару Сисоку Эмбало заявил, что, по предварительным данным, за мятежом стоят «отдельные лица». Пока конкретных сведений о нападавших не поступало.
Ранее стало известно, что в столице Гвинеи-Бисау в районе здания правительства страны была открыта стрельба. Во время начала беспорядков внутри здания происходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента. Перестрелка в городе, по заявлению главы государства, не прекращалась более пяти часов.