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В посольстве РФ в Гвинее-Бисау заявили, что президент страны был отбит военными у мятежников

Анна Берестовая
01:51 02.02.2022
После освобождения главу государства под усиленной охраной доставили в президентский дворец.
В посольстве РФ в Гвинее-Бисау заявили, что президент страны был отбит военными у мятежников
© Фото: Laurie Dieffembacq Keystone Press Agency Globallookpress
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Военнослужащие Гвинеи-Бисау во время беспорядков в столице смогли отбить президента Умару Сисоку Эмбало и премьер-министра Нуно Гомеш Набиама у повстанцев. Такую информацию рассказали в посольстве РФ в африканской стране.

Как указали в российском диппредставительстве, вооруженные мятежники взяли главу государства и главу правительства в заложники. Освободить первых лиц удалось лишь после длительной ожесточенной перестрелки.

«Верные правительству воинские формирования смогли их отбить», - цитирует дипломатов РИА Новости.

К настоящему моменту президента с премьером под усиленной охраной сопроводили в президентский дворец. Умару Сисоку Эмбало заявил, что, по предварительным данным, за мятежом стоят «отдельные лица». Пока конкретных сведений о нападавших не поступало.

Ранее стало известно, что в столице Гвинеи-Бисау в районе здания правительства страны была открыта стрельба. Во время начала беспорядков внутри здания происходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента. Перестрелка в городе, по заявлению главы государства, не прекращалась более пяти часов.

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