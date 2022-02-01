Президент Гвинеи-Бисау заявил, что в столицу «возвращается спокойствие» после стрельбы

В западноафриканской стране Гвинее-Бисау произошли крупные беспорядки в столице государства Бисау. В ходе них во вторник, 1 февраля, повстанцы открыли посреди города стрельбу, продлившуюся несколько часов.

По информации местных СМИ, выстрелы были слышны вблизи правительственного здания, внутри которого на момент мятежа происходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента страны Умару Сисоку Эмбало и премьер-министра Нуно Гомеш Набиама. Представители Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) назвали события в Гвинее-Бисау попыткой государственного переворота.

К настоящему моменту глава государства сообщил, что ситуация с конфликтом в Бисау взята под контроль. Как указал президент в интервью изданию Jeune Afrique, стрельба в столице продлилась пять часов и унесла множество жизней.

«Спокойствие возвращается в Бисау!», - написал лидер страны в своем аккаунте в Facebook.

В посольстве Российской Федерации в Бисау сообщили, что после начала стрельбы в городе остановили работу госучреждения, банки, аэропорт, а также коммерческие предприятия. На данный момент, по сведениям дипмиссии, ни одна из политических организаций Гвинеи-Бисау не взяла на себя ответственность за атаку дома правительства.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на представительство РФ, группа нападавших будто бы была одета в штатское и вооружена гранатометами и автоматами. По данным посольства, в окрестностях правительственного здания якобы до сих пор можно услышать выстрелы.

Гражданам России, находящимся сейчас на территории африканского государства, в дипмиссии рекомендовали не покидать своих мест проживания. Как передает ТАСС, никто из россиян в Гвинее-Бисау не обращался за помощью.