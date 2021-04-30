Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Пятеро россиян удостоены звания Героя Труда «за особые заслуги перед государством и народом». Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.
Звания удостоились капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадий Анохин, художественный руководитель - директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дагестана «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» Мурад Кажлаев и заместитель гендиректора - управляющий директор публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.
Также награды получили тракторист ООО им. Кирова Ростовской области Александр Бондаренко и машинист крана доменного цеха АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Людмила Суслякова.