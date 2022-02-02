«У команды есть возможность»: источник прокомментировал решение хоккеистов РФ лететь отдельным рейсом

Сборная России по хоккею приняла решение вылететь на Олимпиаду в Пекин отдельным рейсом из-за сложившейся на данный момент ситуации с коронавирусом. При этом спортсмены не выдвигали никаких требований о предоставлении самолета - у россиян имеется возможность лететь отдельно от выступающих в других дисциплинах, и они ей воспользовались.

«Это действительно так, команда полетит отдельно на фоне сложившейся ковидной обстановки. Люди - я имею в виду спортсменов, журналистов - вылетают отсюда с отрицательными результатами тестов, а через день-два начинают сдавать положительные тесты. Поэтому мы приняли такое решение, чтобы минимизировать возможные риски. При этом акценты расставили неправильно. Команда не требует отдельный рейс, у команды есть возможность полететь отдельным рейсом», - сообщил «Звезде» источник.

Ранее стало известно, что российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не будут принимать участие в Олимпийских играх в Пекине из-за заражения коронавирусной инфекцией. Вместо них выступят запасные игроки - Евгений Рукосуев и Даниил Романов.