Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду из-за заражения COVID-19

Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не будут принимать участие в Олимпийских играх в Пекине из-за заражения коронавирусной инфекцией. Вместо них выступят запасные игроки - Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Об этом сообщил тренер сборной РФ по скелетону Денис Алимов.

«Принято решение, что в команду войдут запасные спортсмены Евгений Рукосуев и Даниил Романов, так как у Никиты Трегубова и Владислава Семенова выявлены положительные тесты ПЦР. Евгений и Даниил сегодня вылетят вместе с нами в Пекин в составе сборной России, только что мы получили авиабилеты на них», - цитирует РИА Новости слова Алимова.

Третьим участником от российской команды станет олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков.

Ранее пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине вместе с остальной командой. У одного из них был выявлен положительный результат ПЦР-теста, у остальных результат теста отрицательный, но им потребуется документальное подтверждение о том, что ранее они переболели COVID-19.