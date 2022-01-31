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Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду из-за заражения COVID-19

Алексей Курильченко
10:50 31.01.2022
В российскую команду войдут запасные спортсмены - Евгений Рукосуев и Даниил Романов.
Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду из-за заражения COVID-19
© Фото: Caroline Seidel, dpa, Globallookpress
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Российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не будут принимать участие в Олимпийских играх в Пекине из-за заражения коронавирусной инфекцией. Вместо них выступят запасные игроки - Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Об этом сообщил тренер сборной РФ по скелетону Денис Алимов.

«Принято решение, что в команду войдут запасные спортсмены Евгений Рукосуев и Даниил Романов, так как у Никиты Трегубова и Владислава Семенова выявлены положительные тесты ПЦР. Евгений и Даниил сегодня вылетят вместе с нами в Пекин в составе сборной России, только что мы получили авиабилеты на них», - цитирует РИА Новости слова Алимова.

Третьим участником от российской команды станет олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков.

Ранее пять представителей сборной России по биатлону не смогли отправиться на Олимпиаду в Пекине вместе с остальной командой. У одного из них был выявлен положительный результат ПЦР-теста, у остальных результат теста отрицательный, но им потребуется документальное подтверждение о том, что ранее они переболели COVID-19.

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