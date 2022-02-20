Путин и Макрон договорились возобновить «нормандский формат»

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились о возобновлении работы в «нормандском формате» в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом говорится в пресс-службе президента РФ.

«С учётом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц "нормандского формата"», - сообщают в пресс-службе Кремля.

Как говорится в сообщении, эти контакты должны способствовать восстановлению режима прекращения огня и достигнуть прогресса в деле урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее президент РФ призывал Запад конкретно и по существу отвечать на требования России по безопасности. Об этом Владимир Путин заявлял на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.