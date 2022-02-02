Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

На лыжах за БМП: мотострелков в Кузбассе научили быстро передвигаться по сугробам

14:42 02.02.2022
Военнослужащие прицепили тросы к БМП и преодолели сложный маршрут.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мотострелки Центрального округа показали, как догнать противника по метровым сугробам. На полигоне в Кемеровской области они совершили 10-километровый марш-бросок на лыжах.

Чтобы быстрее добраться в район, где, по легенде, обнаружили диверсантов, военнослужащие прицепили тросы к БМП и преодолели сложный маршрут. В конечной точке мотострелки заняли огневые позиции и открыли огонь по мишеням. Отработались разные положения при стрельбе - лежа, с колена и стоя.

Между тем экипажи танков Т-72Б3 отработали тактику встречного боя и сквозные атаки на учениях, которые проходили на полигоне Головеньки в Московской области. По сценарию, танкисты отразили наступление, прорвались сквозь боевые порядки, развернулись и перешли к обороне, оттягивая на себя передовые силы «противника».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 В стране и мире
Песков заявил о наличии у России плана по противодействию санкциям США
12:03 В стране и мире
За сутки в РФ госпитализирован 17 201 человек с COVID-19
11:42 В стране и мире
Госсекретарю МВД Черногории закрыли въезд в РФ из-за сокрытия в стране Тельмана Исмаилова
11:06 В стране и мире
Испанская газета заявила о получении доступа к ответу США по гарантиям безопасности
10:29 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге
Популярное
Видео
Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге
Видео
Представитель судовладельца сообщил, что затонувший в Зарубино краболов был технически исправен
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Попова заявила об утрате способности коронавируса проникать в легочную ткань
Видео
Артиллерийская «симфония» в горах Латакии: в САР прошли учения горно-штурмовых подразделений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.