На лыжах за БМП: мотострелков в Кузбассе научили быстро передвигаться по сугробам

Мотострелки Центрального округа показали, как догнать противника по метровым сугробам. На полигоне в Кемеровской области они совершили 10-километровый марш-бросок на лыжах.

Чтобы быстрее добраться в район, где, по легенде, обнаружили диверсантов, военнослужащие прицепили тросы к БМП и преодолели сложный маршрут. В конечной точке мотострелки заняли огневые позиции и открыли огонь по мишеням. Отработались разные положения при стрельбе - лежа, с колена и стоя.

Между тем экипажи танков Т-72Б3 отработали тактику встречного боя и сквозные атаки на учениях, которые проходили на полигоне Головеньки в Московской области. По сценарию, танкисты отразили наступление, прорвались сквозь боевые порядки, развернулись и перешли к обороне, оттягивая на себя передовые силы «противника».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин