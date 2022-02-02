Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РФ вводит временный запрет на экспорт аммиачной селитры

Анна Берестовая
02:26 02.02.2022
Правительство России со 2 февраля запретит экспорт аммиачной селитры на два месяца.
РФ вводит временный запрет на экспорт аммиачной селитры
© Фото: Dirceu Portugal Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Начиная со среды, 2 февраля, Российская Федерация вводит запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства было подписано ранее. Ограничения будут действительны два месяца.

Такое решение власти объяснили стремлением обеспечить постоянную работу промышленных предприятий и благополучное завершение посевной кампании аграриями. Потребность в удобрениях сверх обычной появилась в связи с прогнозируемым в некоторых регионах России ранним наступлением весны.

В пресс-службе кабмина РФ указали, что уже со 2 апреля поставлять аммиачную селитру за границу вновь будет разрешено. К тому времени, как ожидается, спрос на этот товар на внутреннем рынке страны уже преодолеет свои пиковые значения.

В министерстве промышленности и торговли уточнили, что введенная мера не повлияет серьезным образом на годовые показатели экспорта вещества. Представители Минпромторга, слова которых передает ТАСС, добавили, что объем годовой квоты на экспорт аммиачной селитры останется прежним и составит 744 тысячи тонн.  

В Минсельхозе же, в свою очередь, объяснили, что временный запрет поможет предотвратить рост цен благодаря обеспечению сельскохозяйственного сектора страны необходимыми удобрениями. Как заметили в ведомстве, сейчас дополнительный спрос на аммиачную селитру наблюдается и среди аграрных, и среди промышленных предприятий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:39 В стране и мире
Псаки сравнила Россию с лисой, а Украину с курами
01:51 В стране и мире
В посольстве РФ в Гвинее-Бисау заявили, что президент страны был отбит военными у мятежников
01:02 В стране и мире
Неизвестный открыл стрельбу у школы в США: один ребенок убит
00:00 Армия
Российские саперы разминировали территорию сельской школы в Лаосе
22:02 В стране и мире
МИД РФ обнародовал послание Лаврова коллегам из США, Канады и других стран о неделимости безопасности
Популярное
Видео
Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке вернулись в Россию
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Видео
Гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» наградили Звездой Героя России
Видео
Мотострелки ВВО завершили развертывание полевого лагеря на полигоне Брестский в Белоруссии
Небензя: Россия и Украина были бы до сих пор добрыми соседями, если бы не Запад
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.