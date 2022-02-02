РФ вводит временный запрет на экспорт аммиачной селитры

Начиная со среды, 2 февраля, Российская Федерация вводит запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства было подписано ранее. Ограничения будут действительны два месяца.

Такое решение власти объяснили стремлением обеспечить постоянную работу промышленных предприятий и благополучное завершение посевной кампании аграриями. Потребность в удобрениях сверх обычной появилась в связи с прогнозируемым в некоторых регионах России ранним наступлением весны.

В пресс-службе кабмина РФ указали, что уже со 2 апреля поставлять аммиачную селитру за границу вновь будет разрешено. К тому времени, как ожидается, спрос на этот товар на внутреннем рынке страны уже преодолеет свои пиковые значения.

В министерстве промышленности и торговли уточнили, что введенная мера не повлияет серьезным образом на годовые показатели экспорта вещества. Представители Минпромторга, слова которых передает ТАСС, добавили, что объем годовой квоты на экспорт аммиачной селитры останется прежним и составит 744 тысячи тонн.

В Минсельхозе же, в свою очередь, объяснили, что временный запрет поможет предотвратить рост цен благодаря обеспечению сельскохозяйственного сектора страны необходимыми удобрениями. Как заметили в ведомстве, сейчас дополнительный спрос на аммиачную селитру наблюдается и среди аграрных, и среди промышленных предприятий.