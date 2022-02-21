Росавиация будет контролировать стоимость билетов

В преддверии весенне-летнего сезона Росавиация потребовала от перевозчиков отчитываться о ценах на билеты в экономическом классе по маршрутам на Дальний Восток, российский юг и в Калининград. Несмотря на государственные субсидии, полеты в Южно-Сахалинск, Улан-Удэ и Калининград уже подорожали на 5-15%, подсчитали эксперты одного из сервисов онлайн-продаж билетов.

Авиакомпаний должны направлять данные о ценах до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. До этого Минтранс опубликовал поручение о недопущении роста цен на перелеты. Ранее регулярным мониторингом цен на авиабилеты занималась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишут «Известия».

К слову, данные по уже проданным билетам свидетельствуют о росте среднего чека в 2022 году. Так, средняя сумма за перелет из разных российских городов в Читу, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск выросла на 11-15%, билеты в Калининград прибавили в цене 5%, в Петропавловск-Камчатский - 2%, в Анапу - 1%. В некоторых авиакомпаниях возмутились анонсированными мерами, назвав их «ручным управлением» рынком.