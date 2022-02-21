В России увеличили количество заграничных авиарейсов

Россия с понедельника, 21 февраля, увеличивает число регулярных авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой, а также разрешает полеты за границу из ряда российских городов.

Число рейсов из Москвы в Будапешт будет увеличено с семи до 14 в неделю, из Санкт-Петербурга в Будапешт с четырех до семи за аналогичный период. Количество рейсов по маршруту Москва - Коломбо увеличивается с двух до четырех в неделю, по маршрутам Калининград - Берлин с двух до шести в неделю, из Калининграда в Дюссельдорф полеты будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, принято решение о возобновлении с сегодняшнего дня рейсов за рубеж из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Напомним, 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса Россия прервала авиасообщение с другими государствами. По мере улучшения эпидемиологической обстановки в мире данные ограничения смягчались, возобновлялись транснациональные полеты. К настоящему моменту из РФ разрешено летать в 78 государств.