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В МИД Украины исключили предоставление Донбассу особого статуса

Алексей Курильченко
13:53 02.02.2022
Также Дмитрий Кулеба заявил, что регион не получит права вето.
В МИД Украины исключили предоставление Донбассу особого статуса
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит особого статуса или права вето. Дипломат также заявил, что подобный исход событий «себе представляет Россия».

«Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето», - заявил Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

На вопрос о минских договоренностях Кулеба ответил, что первыми в соглашении указаны вопросы безопасности, поэтому «каждый должен сначала сосредоточиться на них».

Ранее Кулеба заявил, что на сегодняшний день республика ощущает на себе экономические последствия ажиотажа в западных СМИ по поводу «эскалации ситуации» вокруг Украины. Также он обратил внимание, что, по его мнению, рынки и люди должны осознать, что киевские власти и партнеры предпринимают необходимые меры для того, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».

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