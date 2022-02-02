На Живописной улице горят декорации «Мосфильма»
Сообщается о перекрытии движения от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова.
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
Министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий начало ликвидацию возгорания, произошедшего на западе столицы. Сообщается о произошедшем пожаре в пристройке «Мосфильма» на Живописной улице.
Приблизительно огнем охвачена площадь в 100 квадратных метров. Уточняется, что в здании находятся декорации «Мосфильма». Данную информацию ведомство подтвердило в комментарии «Звезде».
Для устранения пожара и его последствий перекрыто движение транспорта на участке от улицы Академика Бочвара до улицы Рогова.
Ранее в беседе со «Звездой» спасенная из квартиры в Чертаново девушка рассказала о своем состоянии после перенесенного пожара.