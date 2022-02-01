Спасенная из пожара в Чертаново девушка рассказала о самочувствии

Спасенная после пожара в московской квартире в Чертаново Ирина в разговоре со «Звездой» сообщила, что буквально пару часов назад она была переведена из отделения реанимации. Поэтому девушка попросила отложить разговор о деталях происходящего.

«Меня пару часов назад из реанимации выписали, у меня состояние такое колеблющееся, то есть от хорошего до не очень. Так что, если мы можем связаться немного позже, было бы гораздо лучше», - сказала девушка.

Ранее молодой человек по имени Тимур, который спас Ирину во время пожара в московском районе Чертаново, рассказал о подробностях происходящего во время возгорания. По его словам, обвиняемый в совершении поджога жил на нижних этажах в этом же доме. Также житель квартиры Константин рассказал «Звезде», как спас своих соседей из горящей квартиры. Он подчеркнул, что спасенные постоянно говорили о том, что их подожгли.