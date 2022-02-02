Песков прокомментировал слова Путина о предложениях по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам слова Владимира Путина о предложениях России по гарантиям безопасности. Из слов президента следует выделить три основных тезиса.

«Я бы просто хотел акцентировать для вас три очень важных посыла президента. Первый посыл - это относительно того, что в свое время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули», - сказал Песков журналистам.

Второй момент связан со стратегией национальной безопасности Украины, которая основана на применении силы для возвращения территорий.

«И в этом случае, гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО Украина может напасть на Российскую Федерацию. Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», - сказал Песков.

Третий тезис президента - тезис НАТО об «открытых дверях» нигде не был зафиксировал документально. При этом Песков не стал комментировать публикацию в СМИ документов с ответами США на данные предложения.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что получила доступ к официальному ответу США на предложения России по гарантиям безопасности. В документе уделено особое внимание вопросу Украины. В документе утверждается, что если РФ «проявит агрессию» по отношению к Украине, то США и НАТО «усилят оборонительные позиции». Также в ответе указано, что США поддерживают «позицию открытых дверей», которой придерживается альянс.