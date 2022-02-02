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Зеленский заявил о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений

Алиса Кононенко
01:36 02.02.2022
При этом украинский лидер заявил, что это единственный формат, который работает.
Зеленский заявил о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский считает все пункты Минских соглашений неудовлетворительными.

«Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», - цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер подчеркнул, что по его мнению, это, «к сожалению, единственный формат, который работает».

Также по словам Зеленского, Киев ведет переговоры о трех- и двустороннем форматах диалога с Москвой.

«Когда вы встречаетесь в Минске или в Нормандском формате, вы должны понимать, что в этот день обострение может быть меньше, и вы должны понимать, что в этот день мог погибнуть тот или иной человек, но это не произошло. Потому это важно», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами.  

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