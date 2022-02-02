В стране и мире Зеленский заявил о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений Алиса Кононенко При этом украинский лидер заявил, что это единственный формат, который работает. © Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский считает все пункты Минских соглашений неудовлетворительными. «Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», - цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина». Украинский лидер подчеркнул, что по его мнению, это, «к сожалению, единственный формат, который работает». Также по словам Зеленского, Киев ведет переговоры о трех- и двустороннем форматах диалога с Москвой. «Когда вы встречаетесь в Минске или в Нормандском формате, вы должны понимать, что в этот день обострение может быть меньше, и вы должны понимать, что в этот день мог погибнуть тот или иной человек, но это не произошло. Потому это важно», - подчеркнул Владимир Зеленский. Ранее Владимир Зеленский заявил, что сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, являются намеренным нагнетанием перед важными встречами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика