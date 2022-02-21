Корабли ВМФ РФ отработали поиск подводных лодок в Средиземном море

В рамках военно-морских учений под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок в назначенном районе восточной части Средиземного моря.

Основными задачами в ходе данного этапа учений стали совместные с морской авиацией действия по поиску и непрерывному слежению за подводной лодкой условного неприятеля, организация непрерывного обмена данными о маневрировании подводной цели, а также отработка элементов боевого применения различных авиационных средств поражения.

В маневрах участвуют корабли Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. В том числе - ракетные крейсера «Варяг» и «Маршал Устинов», фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», а также большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Вице-адмирал Кулаков» и другие корабли, а также экипажи самолетов морской авиации ВМФ России.

В период с 15 по 25 февраля 2022 года в восточной части Средиземного моря проходят военно-морские учения под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова. В мероприятии задействовано более 15 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ РФ по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в маневрах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко