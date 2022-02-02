Танкисты ЮВО на Т-72Б3 уничтожили бронетехнику «противника» под Ставрополем

Экипажи танков Т-72Б3 Южного военного округа выполнили боевые стрельбы по движущимся танкам условного противника на дальности свыше двух тысяч метров на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Чтобы создать боевую обстановку на полигоне применялись средства имитации артиллерии и выстрелов танков условного противника. Экипажи Т-72Б3 вели стрельбу находясь в движении.

Танкисты поразили появляющиеся на различных дистанциях мишени танков с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, танковые экипажи расстреляли из пулемета мишени, имитирующие гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства.