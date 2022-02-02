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Танкисты ЮВО на Т-72Б3 уничтожили бронетехнику «противника» под Ставрополем

04:00 02.02.2022
Стрельба велась по движущимся мишеням на расстоянии более двух тысяч метров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Экипажи танков Т-72Б3 Южного военного округа выполнили боевые стрельбы по движущимся танкам условного противника на дальности свыше двух тысяч метров на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Чтобы создать боевую обстановку на полигоне применялись средства имитации артиллерии и выстрелов танков условного противника. Экипажи Т-72Б3 вели стрельбу находясь в движении.

Танкисты поразили появляющиеся на различных дистанциях мишени танков с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, танковые экипажи расстреляли из пулемета мишени, имитирующие гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства.

© Минобороны РФ

Также механики-водители выполняли зачетные упражнения по вождению танков на пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Сообщается, что в зимнем периоде обучения будет проведено более 10 тактических учений, около 15 боевых стрельб и более 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

Всего за период обучения танкисты ЮВО израсходуют около 10 тысяч боеприпасов различных типов и более четырех тысяч литров горючего.

© Минобороны РФ

Танк Т-72Б3 является сравнительно простой модернизацией танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2  комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу .

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов.

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