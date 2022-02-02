Врач сообщил о ключевых особенностях «омикрона»

Руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице имени Н.А. Семашко профессор Заур Шугушев сообщил, что пациенты, инфицированные коронавирусом, все реже попадают в больницы с теми же симптомами, ранее считавшимися типичными для COVID-19. Он добавил, что штамм «омикрон» все реже приводит к госпитализации.

«Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Теперь реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Сейчас больше симптомов как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции. Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления коронавирусной инфекции», - рассказал доктор в интервью радио Sputnik.

Специалист связывает такое изменение картины коронавируса не столько с мутацией вируса и его новыми особенностями, сколько со все большей информированностью людей. Он отмечает, что сейчас люди осознают, что нельзя заниматься самолечением.

«Сейчас хорошо работает профилактика. Люди стали более информированными и сознательными, поэтому в основном к нам стали поступать пациенты со среднетяжелым течением COVID-19. То есть большинство пациентов - это не запущенные случаи. Главной причиной, по которой раньше к нам попадали люди с тяжелым течением COVID-19, было длительное самолечение. Сейчас люди начали понимать, что этим нельзя заниматься, что это может быть смертельно опасно. Сейчас 75% госпитализированных - это среднетяжелые случаи», - отметил доктор Шугушев.

По данному поводу руководитель Роспотребнадзора в среду, 2 февраля, заявила, что среди болеющих инфекцией коронавируса с подтвержденным омикрон-штаммом около 70% не были привиты и не болели ранее. Она добавила, что среди повторно переболевших выявляются те люди, которые «болели больше года назад и которые не были ревакцинированы».