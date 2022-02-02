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Около 70% переболевших «омикроном» не были вакцинированы

Марина Крижановская
10:24 02.02.2022
Глава Роспотребнадзора отметила, что «хорошая иммунная защита позволяет людям не страдать от нового штамма».
Около 70% переболевших «омикроном» не были вакцинированы
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полученный ранее иммунитет дает защиту в борьбе с коронавирусом. Она подтверждает это тем, что среди болеющих инфекцией с подтвержденным омикрон-штаммом около 70% не были привиты и не болели ранее.

«По тем данным, которые у нас сегодня есть, а у нас 13 487 подтвержденных в ходе секвенирования случаев "омикрона", 70% среди этих инфицированных не были привиты и не болели ранее. Разумеется, число заболевших этим штаммом выше, так как секвенирование проводится выборочно, но мы говорим о наблюдениях», - приводит РИА Новости ее слова из интервью.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что среди повторно переболевших те люди, которые «болели больше года назад и которые не были ревакцинированы». Попова отметила, что их процент незначителен.

«Это еще одно подтверждение того, что хорошая иммунная защита позволяет людям не страдать от нового штамма», - подчеркнула она.

Немногим ранее в своем интервью Анна Попова заявила об отрицательной динамике по количеству госпитализированных с COVID-19. При этом она отметила низкий уровень случаев госпитализаций в сравнении с предыдущим штаммом.

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