На Марсе обнаружили «кислотный оазис» с бактериями

Марсианский ровер Perseverance взял образцы грунта из кратера Езеро, который образовался после удара астероида четыре миллиарда лет назад. Анализ проб показал наличие в грунте кристаллов солей, которые могут обозначать, что в картере находилось большое количество соляной кислоты и других соединений, в котором могли обитать бактерии.

Как сообщает Life.ru, в таком кратере могли обитать бактерии Acidophilium, способные выживать в столь агрессивной среде. Подобные бактерии обитают в кратере вулкана Поас в Коста-Рике.

Ранее на Марсе обнаружили нехарактерные полосы пыли пурпурного цвета. Необычные пятна на камнях заметили в кратере Езеро, причем они оказывались практически на каждой остановке маршрута Perseverance.