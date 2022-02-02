За сутки в РФ госпитализирован 17 201 человек с COVID-19

В России за сутки был госпитализирован 17 201 человек с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб. При этом выздоровели 48 426 человек.

За сутки было выявлено 141 883 случаев заражения. Наибольшее число заражений выявлено в Москве и Санкт-Петербурге - 23 784 и 19 234 случая соответственно.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что человек с отрицательным ПЦР-тестом может быть заразен для окружающих. Это связано с тем, что омикрон-штамм может быстро уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов.