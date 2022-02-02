Захарова уличила главу МИД Британии в незнании географии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила главу МИД Великобритании Лиз Трасс в незнании истории и географии. Так она отреагировала на заявление Трасс о «балтийских союзниках», которое она сделала в интервью для BBC.

Глава британского МИД заявила, что в качестве мер союзнической поддержки Великобритания «продолжает снабжать и предоставлять дополнительную поддержку прибалтийским союзникам через Черное море». Захарова обратила внимание, что знания министра в области истории - ничто по сравнению с ее познаниями в географии.

«У НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия - в НАТО, а Балтика - это не только пивоваренная компания) кроме трех прибалтийских членов расположены еще Польша, Германия и Дания. Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков», - прокомментировала Захарова высказывание Трасс в своем Telegram.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Трасс якобы намеревается в ближайшие две недели приехать в Россию с визитом. Также она анонсировала введение нового режима санкций в отношении России в случае якобы ее «вторжения на Украину».