Путин заявил, что Украина никогда не имела традиций собственной государственности
Путин заявил, что Украина никогда не имела традиций собственной государственности.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина никогда не имела свою подлинную государственность и копировала модель.
Кроме того, глава РФ в ходе обращения к россиянам и соотечественникам подчеркнул, что, «несмотря на несправедливости, обман и грабеж России, наш народ признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину».