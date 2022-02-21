В стране и мире Путин заявил, что Украина никогда не имела традиций собственной государственности Виктория Ивашечкина Путин заявил, что Украина никогда не имела традиций собственной государственности. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина никогда не имела свою подлинную государственность и копировала модель. Кроме того, глава РФ в ходе обращения к россиянам и соотечественникам подчеркнул, что, «несмотря на несправедливости, обман и грабеж России, наш народ признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика