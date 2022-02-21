Путин рассказал, к чему приведет появление у Украины ядерного оружия

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в случае появления у Украины оружия массового уничтожения ситуация в мире, Европе и для России изменится кардинально. По словам президента РФ, Москва не может не реагировать на это.

«Обзавестись тактическим ядерным орудием Украине будет гораздо проще, особенно при технологической поддержке из-за рубежа», - отметил Путин во время обращения к россиянам и соотечественникам.

Кроме того, по словам российского лидера, новая военная стратегия Украины полностью посвящена противостоянию с Россией.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. По словам лидера республики, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям.

Впоследствии лидер ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией.