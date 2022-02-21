Путин заявил, что власть на Украине ведет к десуверенизации страны

Президент России Владимир Путин заявил, что власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведет к десуверенизации страны.

«Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведет дела полной десуверенизации страны. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты», - сказал российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, она никогда не имела свою подлинную государственность.

Он также обратил внимание на то, что Украина для России является не только страной-соседкой, но и неотъемлемой частью ее собственной истории, культуры, духовного пространства.