В стране и мире Путин: современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий Анна Назайкина © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий. «Современная Украина была целиком и полностью создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники сделали это весьма грубым по отношению к самой России способом за счет отделения, отторжения от нее части ее собственным исторических территорий», - заявил российский лидер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика