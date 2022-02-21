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СК возбудил дело после обстрела погранпункта в Ростовской области с территории Украины

Виктория Ивашечкина
21:47 21.02.2022
Ранее в ДНР сообщили, что украинская армия утром в понедельник, 21 февраля, обстреляла сразу два населенных пункта боеприпасами.
© Видео: СК РФ © Фото: Следственный комитет РФ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения помещения погранпункта в Ростовской области в результате стрельбы с территории Украины. Об этом говорится на сайте ведомства. 

«По данным следствия, 21 февраля 2022 года, примерно в 9 часов 50 минут утра, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области», - сказано в сообщении.

Также уточняется, что в результате произошло попадание снаряда на участок местности в 150 метрах от Государственной границы России и Украины.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ», - говорится на сайте СК.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что украинская армия утром в понедельник, 21 февраля, обстреляла сразу два населенных пункта боеприпасами, запрещенными Минскими соглашениями.

В свою очередь, в ФСБ РФ заявили, что снаряд, запущенный с территории Украины, полностью разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области. Уточнялось, что в результате инцидента пострадавших нет. 

При этом позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области. Кроме того, он назвал обвинения в адрес украинской стороны фантазиями.

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