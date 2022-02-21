Московская область отправила груз гумпомощи в Ростовскую область для беженцев из Донбасса

Подмосковное отделение «Единой России» отправило первую партию гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса в Ростовскую область. В Реутове находился основной пункт сбора, формированием ценного груза занимались волонтеры.

«Реутов стал основной площадкой для сбора гумпомощи. Сегодня до обеда уехала первая машина – в ней 5 тонн хлебобулочных изделий, 40 тонн воды, гигиенические средства», – отметил замсекретаря регионального отделения ЕР по проектной деятельности, зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.

В сборе участвовало региональное отделение ЕР, бизнесмены, партнеры партии и неравнодушные люди – они предоставили все самое необходимое. К сбору активно подключились предприятия Московской области. Также беженцам передали чай, кофе, антисептики, электроприборы для бытовых нужд и тепловые пушки.

«Хочу подчеркнуть, что Московская область также готова принять беженцев из Донецка и Луганска, создать достойные условия для проживания. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Со стороны Московской областной Думы, партии мы также готовы включится и организовать эту работу», – заявил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. По словам лидера республики, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям.

Впоследствии лидер ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией. Пасечник подчеркнул, что ЛНР избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.