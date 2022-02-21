Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации вокруг Украины. Беседа продолжалась 15 минут, уточнили в пресс-службе Белого дома.

«Разговор по защищенной связи президента Байдена с президентом Франции Макроном завершился в 16:02 по времени восточного побережья США (00:02 мск - прим.)», - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Сообщается, что главы двух государств обсудили дипломатические пути решения конфликта на юго-востоке Украины и возможные ограничительные меры в отношении России.

Ранее президент РФ Владимир Путин и его французский коллега договорились о возобновлении работы в «нормандском формате» в связи с обострением ситуации в Донбассе. Как говорится в сообщении Кремля, эти контакты должны способствовать восстановлению режима прекращения огня и достигнуть прогресса в деле урегулирования ситуации.

Также они выразили приверженность дипломатическому пути для снижения напряженности и поручили министрам иностранных дел обсудить возможность встречи с участием лидеров России, Украины, Франции, а также стран ЕС для обсуждения ситуации с безопасностью в Европе.