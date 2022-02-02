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В аэропортах Москвы отменены и задержаны 30 рейсов

Анна Берестовая
01:21 02.02.2022
В трех аэропортах столицы оказались отменены или задержаны три десятка рейсов.
В аэропортах Москвы отменены и задержаны 30 рейсов
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В аэропортах российской столицы к ночи со вторника на среду были задержаны и отменены в общей сложности 30 рейсов. Больше всего трудностей с вылетом отмечено в аэропорте «Шереметьево».

В соответствии с информацией сервиса «Яндекс.Расписания» в Домодедово и Внуково оказались отменены три и два рейса соответственно. Также один рейс в Домодедово задержали. В Шереметьево, в свою очередь, произошла отмена 20 рейсов, и еще четыре рейсов были задержаны.

На днях схожая ситуация наблюдалась в международном  аэропорту «Храброво» в Калининграде. Из-за непогоды почти 20 рейсов были задержаны, в связи с чем десятки пассажиров временно застряли в воздушной гавани.

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