В аэропортах Москвы отменены и задержаны 30 рейсов

В аэропортах российской столицы к ночи со вторника на среду были задержаны и отменены в общей сложности 30 рейсов. Больше всего трудностей с вылетом отмечено в аэропорте «Шереметьево».

В соответствии с информацией сервиса «Яндекс.Расписания» в Домодедово и Внуково оказались отменены три и два рейса соответственно. Также один рейс в Домодедово задержали. В Шереметьево, в свою очередь, произошла отмена 20 рейсов, и еще четыре рейсов были задержаны.

На днях схожая ситуация наблюдалась в международном аэропорту «Храброво» в Калининграде. Из-за непогоды почти 20 рейсов были задержаны, в связи с чем десятки пассажиров временно застряли в воздушной гавани.