Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Как сообщили в российском МИД, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию в Донбассе.

«В отношении ситуации на юго-востоке Украины С.В. Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик», - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, глава МИД России вновь призвал ФРГ оказать максимальное влияние на киевские власти с целью «побудить их занять более конструктивную позицию».

«Констатировано, что реализация минских договоренностей остается единственным путем к достижению долгосрочного и устойчивого урегулирования внутриукраинского конфликта», - отметили в МИД России.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что киевские власти приняли решение о силовом решении конфликта. По словам лидера республики, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям.

Впоследствии лидер ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией. Пасечник подчеркнул, что ЛНР избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.