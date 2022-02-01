Полиция оцепила школу в Гамбурге после сообщений о вооруженном юноше

В немецком городе Гамбурге полиция начала операцию в школе, в которой, по данным правоохранителей, находится вооруженный молодой человек. О звуках выстрелов или пострадавших не сообщается.

«В настоящее время в школе Отто Хана в Енфельде проводится крупная полицейская операция. Территория вокруг школы закрыта. Сообщается, что молодой человек, вооруженный пистолетом, вошел в здание школы», - сообщается в Twitter гамбургской полиции.

Позже поступило сообщение о проведении обыска внутри здания школы.

Ранее в Соединенных Штатах трое учеников стали жертвами стрельбы в старшей школе. Инцидент произошел в городе Оксфорде штата Мичиган. Еще шесть человек, включая одного учителя, оказались ранены.