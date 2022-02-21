Тульская область готовится к размещению прибывших из ДНР и ЛНР беженцев

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании проконтролировал выполнение поручений о приеме и размещении в регионе граждан, которые вынуждено покинули ДНР и ЛНР.

Как подчеркнул Дюмин, необходимо сформировать запас мест в пунктах временного размещения, обеспечить людей питанием и медсопровождением, а также сформировать волонтерский корпус.

В Тульской области на базе ГУ МЧС был создан оперативный штаб по оказанию всесторонней помощи прибывающим из ДНР и ЛНР. В него включены представители правительства области.

«С учетом того, что большинство граждан, вынужденно покинувших свои дома, женщины и дети, прошу отнестись к ним с максимальным вниманием и заботой. Они должны чувствовать себя комфортно и безопасно», - подчеркнул Алексей Дюмин в ходе совещания.

По словам первого заместителя губернатора, председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, завтра в Тулу прибудут 1500 человек. Их направят в 18 пунктов временного размещения в девяти муниципалитетах. Проведена подготовительная работа по всем направлениям.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник заявил, что с перевозчиками региона прорабатывается вопрос организации доставки беженцев к пунктам временного размещения.

В свою очередь заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова сообщила, что в пунктах пребывания будет сделано все для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

Так, для взрослых организуют вакцинацию против коронавируса, а детей - прививки в соответствии с календарем иммунизации. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора будут контролировать условия проживания и качество питания прибывших.

Ранее сообщалось, что первые 1 500 беженцев из Донбасса прибудут в Московскую область во вторник, 22 февраля. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам подготовить встречу прибывающим жителям ЛНР и ДНР.