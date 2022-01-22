Путин обсудил с Пашиняном договоренности по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы», - говорится на официальном сайте президента РФ.

Сообщается, что оба лидера отметили целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ, где в данный момент председателем является Армения.

Кроме того, Владимир Путин кратко проинформировал своего армянского коллегу о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации.

Незадолго до этого, президенты созванивались для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.