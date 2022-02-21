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Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Анна Назайкина
19:13 21.02.2022
Как утверждается, больше половины пользователей заявили о проблемах с подключением к серверу.
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
© Фото: Pixabay
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Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который занимается отслеживанием неполадков у популярных платформ и ресурсов.

Как утверждается, по состоянию на 17.57 по московскому времени было зарегистрировано 233 жалобы. 54% пользователей обратили внимание на проблемы с подключением к серверу, 24% сообщили о неполадках в работе мессенджера, еще 21% пользователей заявили о сложностях с отправкой сообщений.

На неполадки пожаловались россияне, а также жители Украины, Белоруссии, Германии и ряда других стран.

Напомним, что в начале февраля более 35 тысяч пользователей пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте». Утверждалось, что с неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.

По данным сервиса Downdetector, 59% были жалоб связаны с работой сайта, 37% пользователей «ВКонтакте» сообщили о проблемах с приложением, еще 6% - на проблемы с профилем.

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