Более 35 тысяч пользователей пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» массово пожаловались на сбои в работе сервиса. Так, по данным на 18:47 по московскому времени, была зарегистрирована 35071 жалоба. Отмечается, что с неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Судя по ним, 59% жалоб связаны с работой сайта, 37% пользователей «ВКонтакте» сообщили о проблемах с приложением, еще 6% - на проблемы с профилем.

Ранее, в декабре, тысячи пользователей пожаловались на проблемы с работой соцсети «ВКонтакте». Всего по состоянию на 0:16 в среду, 22 декабря, было зарегистрировано 12 844 жалобы.