Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что независимость ДНР и ЛНР нужно признавать.

«Я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю "да", надо признавать», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании Совбеза РФ.

Министр добавил, что за восемь лет люди в Донбассе научились жить в подвалах, киевские власти игнорируют Минские соглашения. Кроме того, Украину с непонятными целями и задачами «накачивают» оружием.

Так, по словам Шойгу, на Украине уже больше «Джавелинов», чем в некоторых странах НАТО. Министр отметил, что речь о подготовке Западом и Украиной решения вопроса силовым путем.