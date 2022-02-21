Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Украине уже больше «Джавелинов», чем в некоторых странах НАТО.

«Каждый день прибывают по четыре, по пять, а бывали дни, и по восемь рейсов современного оружия, и когда говорят, что оборонительное... ну, мне трудно представить себе, что те же самые "Джавелины" - это оборонительное оружие. А их там уже больше, чем в некоторых странах НАТО», - заявил Шойгу на заседании Совбеза в Кремле.

По словам Шойгу, такая накачка оружием говорит, что никто не собирается выполнять Минские соглашения. Министр заявил, что речь о подготовке Западом и Украиной решения вопроса силовым путем.

Министр заявил, он считает, что в сложившейся ситуации России не оставили выбора, а значит, определенно надо признавать ЛНР и ДНР.