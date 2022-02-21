В стране и мире Конфликт в Донбассе Володин обратился к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР Анна Назайкина Сегодня Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать независимость двух самопровозглашенных республик. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета безопасности обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики. «Мы, конечно, принимая решение, понимали, что там живут наши граждане, граждане нашей страны, наши соотечественники. Количество подавших заявление на гражданство Российской Федерации - 1,2 млн. Но желающих его получить намного больше. Здесь речь идет в первую очередь о защите граждан нашей страны... Мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», - сказал спикер ГД. Сегодня российский лидер заявил, что целью сегодняшнего заседания Совбеза является определение шагов в отношении обращений Донецкой и Луганской народных республик. Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому лидеру с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что украинские власти решились на силовое решение конфликта. Впоследствии глава ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией. Пасечник подчеркнул, что ЛНР избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика