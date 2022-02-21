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Володин обратился к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР

Анна Назайкина
17:55 21.02.2022
Сегодня Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать независимость двух самопровозглашенных республик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета безопасности обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики.

«Мы, конечно, принимая решение, понимали, что там живут наши граждане, граждане нашей страны, наши соотечественники. Количество подавших заявление на гражданство Российской Федерации - 1,2 млн. Но желающих его получить намного больше. Здесь речь идет в первую очередь о защите граждан нашей страны... Мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», - сказал спикер ГД.

Сегодня российский лидер заявил, что целью сегодняшнего заседания Совбеза является определение шагов в отношении обращений Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому лидеру с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.

Впоследствии глава ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией. Пасечник подчеркнул, что ЛНР избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.

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