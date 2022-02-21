Один военнослужащий Украины из числа пытавшихся проникнуть на территорию РФ захвачен в плен

Один военнослужащий Украины из числа пытавшихся проникнуть на территорию РФ в Ростовской области был захвачен в плен.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа, сообщили что пять человек убиты и две украинские боевые машины пехоты (БМП) были уничтожены во время боестолкновения в Ростовской области.

Боестолкновение произошло около шести часов утра по столичному времени в районе населенного пункта Митякинская.

«На участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы», - говорится в сообщении.